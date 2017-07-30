Старкон 2017 - ч.2

Но есть еще изменения, кроме экономических. Во-первых, стали больше приходить семьями. В прошлом году родители ждали своих детей в вестибюле или просто сопровождали их внутри. Семейного косплея было немного. В этом было довольно много семей и довольно много семей в костюмах. В основном это молодые родители с маленькими детьми, но были и команды из трех поколений - плюс бабушка на подхвате. Это очень симпатичный тренд, по-моему.
Были даже с младенцами и я не видела (и не слышала), чтобы они плакали и выражали недовольство.
Семья из Звездных войн, в коляске маленький Дарт Вейдер, на руках - дракончик:
Или вот любители олдскульных ужасов, приведение справа - это парень попросил сфотографироваться:
Мать семейства (рукодельный костюм, там загорается волшебный кристалл), остальные трое сказали, что они "из другого сериала" и не стали фотографироваться:
Родители детей постарше участвуют в играх, покупают им котов Пушинов и значки.
Но в этот раз расширился возраст аудитории. Пришли олдстеры! Я видела вполне взрослых фанаток Доктора Кто в нарядных тематических футболках! Хотя старшая возрастная группа представлена в основном фотографами.
А вот нехарактерная для Старкона посетительница. Наверное, пришла из соседнего "Хилтона", и быстро освоилась:
И очень много народа в костюмах. И косплееров больше в разы, и просто всяких ушастиков и лоли толпа. А вот кигуруми вышли из моды, хотя кигурумок хватает. Потерял былую популярность Дэдпул, в прошлых раз Дэдпулов был целый кордебалет, сейчас один особо активный показательно сражался с другим детским кумиром - Спайдерменом.
За битвой наблюдают мирные сатанисты (что за фэндом?):
Лоли:
Финн и Джейк проходят контроль (воду нельзя, еду нельзя, я пищала в рамке все время, похоже, потому что у меня был микросникерс в кармане рюкзака, о котором я забыла):
Люди:
А это то, о чем я писала в прошлый раз - колясочники приезжают и тусуются среди прочих гиков, в этот раз я видела целый маленький десант с сопровождающими:
А это в коляске девушка со сломанной ногой, с ней её косплеерская компания:
И еще люди:
Картман!
Покупают билеты:
Модные ребята:
Дети и родители:
Устали:
Посетители:
Были даже с младенцами и я не видела (и не слышала), чтобы они плакали и выражали недовольство.
Семья из Звездных войн, в коляске маленький Дарт Вейдер, на руках - дракончик:
Или вот любители олдскульных ужасов, приведение справа - это парень попросил сфотографироваться:
Мать семейства (рукодельный костюм, там загорается волшебный кристалл), остальные трое сказали, что они "из другого сериала" и не стали фотографироваться:
Родители детей постарше участвуют в играх, покупают им котов Пушинов и значки.
Но в этот раз расширился возраст аудитории. Пришли олдстеры! Я видела вполне взрослых фанаток Доктора Кто в нарядных тематических футболках! Хотя старшая возрастная группа представлена в основном фотографами.
А вот нехарактерная для Старкона посетительница. Наверное, пришла из соседнего "Хилтона", и быстро освоилась:
И очень много народа в костюмах. И косплееров больше в разы, и просто всяких ушастиков и лоли толпа. А вот кигуруми вышли из моды, хотя кигурумок хватает. Потерял былую популярность Дэдпул, в прошлых раз Дэдпулов был целый кордебалет, сейчас один особо активный показательно сражался с другим детским кумиром - Спайдерменом.
За битвой наблюдают мирные сатанисты (что за фэндом?):
Лоли:
Финн и Джейк проходят контроль (воду нельзя, еду нельзя, я пищала в рамке все время, похоже, потому что у меня был микросникерс в кармане рюкзака, о котором я забыла):
Люди:
А это то, о чем я писала в прошлый раз - колясочники приезжают и тусуются среди прочих гиков, в этот раз я видела целый маленький десант с сопровождающими:
А это в коляске девушка со сломанной ногой, с ней её косплеерская компания:
И еще люди:
Картман!
Покупают билеты:
Модные ребята:
Дети и родители:
Устали:
Посетители:
Спасибо за рассказ и фотографии! Если вам интересно - на фотографии с комментарием "модные ребята" косплееры Final Fantasy XV: спиной в жёлтой футболке и кепке - этоНоктис в карнавальном костюме, девушка в оранжевой кепке и коротких шортах - Синди автомеханик, в белом платье - похоже принцесса Луна, блонд-чёлка на заднем плане - Промпто.ОтветитьУдалить
Красную юбку-кепку не опознаю.
Можно я спрошу вас дурацкий вопрос?ОтветитьУдалить
Мы ищем хороший 360 контент для нашего сервиса. Если бы мы вам переслали 360 камеру - не хотели бы вы вместо вашего пикси использовать ее?
Сервис этот https://www.virgo360.com
Эти фотографии сняты Никоном.Удалить
я совершенно не имел в виду, на чем снято. Я про то, что 360 панорамы - это нечто другое, чем плоские фотографии. Их обычно интереснее рассматривать (ну если не снимали картину на стене)Удалить
никон, кстати, тоже может снимать 360, только фишай нужен и потом сшивать. Да даже на телефон можно, но будут проблемы со стичингом (сшивкой). 360 камера имеет 2 и более линз и снимает 360 в один клик
Я снимала панораму Никоном, но простую - 180. Но там, где я снимаю, обычно это не очень интересно.Удалить
мне кажется, что как раз репортажи типа Старкона и будут интересны в 360. Потому что хочется покрутить головой и посмотреть везде. 180 - это не совсем панорама, ее нельзя показать в фб как 360, и я не знаю ни одного сервиса, который может ее показать как 360. https://www.virgo360.com позволяет шарить в фб в один клик и получить ембед код, чтобы вставить в блогпост тожеУдалить
Снимать зеркалками 360 уж больно муторно - требуется как минимум 6 снимков даже с фишаем, это при том что не будет верха и низа. Если же добавлять верх и низ, то тогда уже 18 нужно. Плюс потом стичить, в итоге трудозатраты на панораму получаются примерно полчаса-2 часа. 360 камера делает все в один клик, то есть затраты времени - поставить, нажать. Ну, правда, качество тоже как у мыльницы - потому что линзы там так себе.
я так понял, что нет? Извините, это была фишинг экспедицияУдалить
Конечно уже ходят семьями, уже у тру фанатов звезных войн и внуки могут быть.ОтветитьУдалить
Вы сами об этом писали не так давно.
Кроме того тренд на семейные ценности и связь поколений крепнет еще и благодаря прогрессу. Условная бабушка - не фанат ЗВ уже может не заморачиваться консервацией в промышленных масштабах, изнурительной ручной стиркой крахмаленьем и глажкой а может в прекрасный летний день поехать м детьми и внуками на Старкон, просто развлечься.
Ох как круто, спасибо за репортаж. Надо в следующем сезоне собраться и вытащить сестру.ОтветитьУдалить
А вы не помните, поттерианцы только на вк-фесте были замечены? Здесь их не вижу, а это у нас единственный общесемейный фандом.
Поттерианки были на Гик пикнике, а так это один из самых активных фэндомов и они есть везде.Удалить
Спасибо огромное за репортаж!!!ОтветитьУдалить
Женщина с фотографии с подписью "мать семейства" косплеит Ашку из подросткового австралийско-польского сериала "Spellbinder" 1995 года. Там школьники попали в параллельный мир, а там жили люди, носившие такие костюмы и постоянно искрившие руками)ОтветитьУдалить
Ого, какие раритеты! Спасибо.Удалить
недавно его пересматривали, очень даже ничего:) А "матери семейства" как раз лет 35, в свои 10-13 лет она его смотрела:)Удалить
Хм, предположу, что "мирные сатанисты" это из комикса Saga.ОтветитьУдалить
Персонаж, пляшущий под гитару, это Robbie Rotten из детского шоу Lazy town. Надо сказать, что это шоу для детей лет 4-6, т.ч. это видимо родитель отрывается )ОтветитьУдалить
> детскогоУдалить
Как же, всем детским чаном №4 смотрели.
Счастливые люди, не видевшие ни одной версии we are number one!
https://www.youtube.com/watch?v=guBeu4p9-dc
> Лоли:ОтветитьУдалить
В розовом и сером: Мадока и Хомура из аниме Puella Magi Madoka Magica.
> И еще люди:
Канна, аниме Miss Kobayashi's Dragon Maid.
Слева от Хомуры, кажется, Нина из Code Geass.ОтветитьУдалить